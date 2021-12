Relația dintre Alex Bodi și Daria Radionova pare sa mearga din ce in ce mai bine dupa, in ciuda gurilor rele care nu le dau prea multe șanse de reușita. Cea mai recenta postare a afaceristul dovedește ca rusoaica este deja inclusa in vacanțele de familie. Iata cum arata o plimbare alaturi de iubita și de fetița lui Chaqueline!