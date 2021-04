Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și Daria Radionova s-au desparțit, iar Bianca Dragușanu a avut prima reacție in mediul online. Celebra blonda i-a transmis un mesaj ”subtil” fostului sau soț, dupa ce a confirmat separarea de focoasa rusoaica. Deși aveau planuri mari de viitor, celebrul afacerist și șatena au decis sa o ia…

- Alex Bodi și Daria Radionova nu mai formeaza un cuplu. Pe langa faptul ca nu mai au poze impreuna pe rețelele sociale, afaceristul a postat un mesaj in care lasa de ințeles ca este, din nou, singur.

- Medicul Adina Alberts a rabufnit, din nou, in mediul virtual. Soția lui Viorel Catarama a scris pe pagina ei de Facebook un mesaj manifest, in care arunca acuzații grele la adresa autoritaților romane: „Lor li se interzice dreptul la viața? Va bateți joc”. Despre ce este vorba, de fapt. Dr. Adina Alberts,…

- Deși toata lumea se aștepta la marele anunț, iata ca povestea de dragoste dintre Daria Radionova și Alex Bodi a ajuns la final. Astfel ca cei doi și-au spus adio, iar femeia luat o decizie total neașteptata. Daria Radionova și Alex Bodi s-au desparțit Alex Bodi și rusoaica lui s-au desparțit. Au șters…

- Daria Radionova și Alex Bodi traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Dupa mai multe scandaluri in care afaceristul a fost implicat, acum pare sa se fi liniștit alaturi de rusoaica. Daria s-a mutat in vila lui Alex Bodi chiar inainte ca el sa fie dus in arest. Cei doi vor sa se casatoreasca, iar șatena…

- In urma acuzațiilor grave aduse de Maria Constantin la adresa raposatului Marcel Toader, fiul afaceristului a rabufnit. Maximilian Toader i-a transmis artistei un mesaj dur și i-a cerut sa nu-i mai pronunțe numele fostului soț la televizor.

- Incurcate mai sunt caile dragostei mai ales atunci cand personajul principal e Bianca Dragușanu. Dupa ce și-a anunțat desparțirea de Alex Bodi in toamna anului trecut, iar recent Gabi Badalau, partenerul din prezent, a marturisit ca a avut o relație cu vedeta, Bianca Dragușanu scoate toate armele din…

- Pe langa faptul ca este femeia perfecta pentru Alex Bodi, Daria Radionova demonstreaza ca este și o ”mamica” pe cinste! Cum o rasfața focoasa rusoiaca pe fiica iubitului sau? I-a facut pe plac micuței Selena și a facut imaginile publice.