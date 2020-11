Stiri pe aceeasi tema

- Daria Radionova nu vrea sa se dea batuta in fața Biancai Dragușanu, astfel ca iși apara imaginea de milioane cum poate. Rusoaica a publicat acum un mesaj cu subințeles, in speranța ca blonda noastra il va ințelege.

- Alex Bodi – cunoscut in presa mondena ca fostul sot al Biancai Dragusanu – primea constant sume de bani in cont de la fetele care erau obligate sa se prostitueze in Germania de „nasul” acestuia, Adrian Constantin Tamplaru, fost locotenent al lui Adrian Clamparu, zis „Cap de porc”.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au ales, recent, sa mearga pe drumuri separate. Deși diva declara ca nu mai are nicio legatura cu fostul soț, pare ca intre cei doi inca exista o anumita conexiune.

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a fost saltat de catre autoritați in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT. Daria Radionova, actuala iubita a celebrului afacerist, a oferit primele declarații dupa evenimentul cu care s-a confruntat partenerul sau.Afaceristul…

- Ieri, Bianca Dragușanu și-a ținut fanii cu sufletul la gura, dupa ce a declarat ca urmeaza sa spuna tot adevarul despre ultimii doi ani din viața sa, facand referire intr-un mod subtil la relația cu Alex Bodi! Cum a reacționat afaceristul dupa dezvaluirile facute de blondina? Incredibil unde a mers!

- Alex Bodi și Bianca Dragușanu sunt din nou impreuna. Cei doi au lasat razboiul deoparte, iar acum sunt din nou unul langa altul, pentru cat timp...ramane de vazut! Afaceristul a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare!

- Dupa ce lanțul de iubire dintre Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-a rupt din nou, Daria Radionova a ieșit iar la atac. Rusoaica a publicat un mesaj cu subințeles, ceea ce ne face sa ne gandim ca ea ar putea fi ”aleasa” afaceristului.