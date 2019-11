Daria-Petrina Cretu, debut literar: “pentru mine, scrisul este mintea si inima mea”

Stiri pe aceeasi tema

- Viața dupa Auschwitz este o relatare uimitoare a vieții Evei Schloss, incepand cu anii de dinainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial, continuand cu supraviețuirea la Auschwitz și, mai tarziu, cu activitatea ei la Fundația „Anne Franck“. Inainte de razboi, in Amsterdam, Eva se imprietenise cu o fetița,…

- Cartea "Viata dupa Auschwitz" - Eva Schloss si Karen Bartlett, este o relatare uimitoare a vietii Evei Schloss, sora vitrega a Annei Frank, incepand cu anii de dinainte de cel de-al Doilea Razboi Mondial, continuand cu supravietuirea la Auschwitz, publicata de editura Rao.

- Liderul USR, Dan Barna, a fost admonestat la o dezbatere la Iași sa nu foloseasca expresii legate de ficat, dupa ce a spus ca va face tot ce depinde de ficatul sau ca România sa devina civilizata. Un barbat din public i-a spus lui Barna ca sugereaza „un sac de box pregatit sa încaseze”,…

- Cartea propusa pentru clasare este bogat ilustrata, cu diverse elemente ornamentale in cerneala neagra si rosie si a fost scoasa in Tiparnita orasului Bucuresti de catre preotul Stoica Iacovici in lunile septembrie-decembrie ale anului 1746.

- Doua idei de lectura pentru prima saptamana de toamna: un volum care ne invața sa ne gestionam sentimentele aprinse, celalalt care descrie afectuos relația dintre parinte și copil Dansul furiei (Harriet Lerner, Editura Herald) Autoarea, psiholog care și-a axat cunoștințele și dezvoltarea pe psihicul…

- Pentru ca astazi se implinesc 202 ani de la nasterea lui Mihail Kogalniceanu, aducem in atentie excelenta descriere a personalitatii marelui om politic oferita de Ioan Adam 26 noiembrie 1875, Vaslui 18 mai 1911, Iasi in cartea sa documentara "Constanta pitoreasca si imprejurimile eildquo;, prin vocea…

- Autor: Stelian ȚURLEA Petru Cimpoesu (n. 1952) este unul dintre prozatorii de prima linie ai ultimilor ani, distins cu mai multe premii literare. Carțile sale au fost traduse in mai multe limbi. S-a subliniat ca e un narator ironic și mușcator. Recent, a publicat volumul pe care il prezentam astazi,…

- Volumul „200 de retete cercate de bucate, prajituri si alte trebi gospodaresti“ a fost publicat initial sub pseudonim de Mihail Kogalniceanu si Costache Negruzzi, dar ulterior au recunoscut ca ei sunt autorii. Cartea s-a bucurat de mare succes in acea vreme.