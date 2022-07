Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete rusești in portul ucrainean Odesa, in sudul Ucrainei, a ucis vineri dimineața devreme cel puțin 17 persoane, a declarat un oficial regional, la o zi dupa ce Ucraina a alungat forțele rusești din avanpostul strategic din Marea Neagra, Insula Șerpilor, scrie Reuters. Rapoartele anterioare…

- Forțele ruse s-au retras de pe Insula Șerpilor, din Marea Neagra dupa un atac al armatei ucrainene. 14 persoane au murit dupa ce o racheta rusa a lovit un bloc cu mai multe etaje din Odesa. Alte trei persoane au murit dupa ce invadatorii au atacat un centru de recreere din Odesa.

- Rusia nu mai tine cont de nimic in razboiul din Ucraina. Armata rusa a bombardat un mall din Kremenchuk sub pretextul ca era o zona dezafectata in care erau depozitate arme.Anton Gerashchenko, consilierul ministrului de Interne din Ucraina, a publicat pe contul sau de Twitter imagini cu momentul exact…

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- Razboi in Ucraina, ziua 126. Ministrul britanic al apararii: ”Exista o amenințare reala ca razboiul va depași granițele Ucrainei”. Bilantul atacului de la Kremenciuk a crescut la peste 20 de morti, 59 de raniti si 40 de disparuti.

- O racheta ruseasca a trecut duminica „la o inalțime critica” deasupra centralei nucleare, susține Energoatom: „orice avarie a unitații energetice existente va duce la consecințe grave și ar putea amenința lumea cu o catastrofa nucleara teribila”. Compania nucleara de stat ucraineana, Energoatom, a acuzat…

- Armata rusa a lansat duminica cu o racheta de croaziera deasupra centralei nucleare din Ucraina de Sud la un nivel „critic”, a declarat operatorul de stat al centralei nucleare Energoatom, citat de CNN.

- Au aparut primele imagini cu bebelusiul de doar trei luni care a fost ucis, sambata, dupa atacul cu sapte rachete din Odesa. Volodimir Zelenski a fost profund emotionat si spune despre rusi ca sunt "niste ticalosi". Opt persoane au fost ucise si alte 18 au fost ranite dupa un atac cu sapte rachete in…