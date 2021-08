Daria, îngerul care a murit când a vrut să fie alături de prietena ei Daria Lawen, o tanara de doar 20 de ani din Craiova, a pierit intr-un teribil accident care a avut loc marti, pe Autostrada Bucuresti-Pitesti. Alaturi de ea a murit si Sorinel Gavrila, un barbat de 44 de ani, din comuna doljeana Marsani. Amandoi au lasat o durere imensa in sufletele celor care ii cunosteau. Filmul accidentului Daria Lawen a plecat, alaturi de prietena ei, Alexandra Gavrila, si de parintii acesteia din urma, la Bucuresti. Alexandra urma sa faca niste investigatii medicale, iar Daria a vrut sa ii fie alaturi. Pe autostrada Bucuresti- Pitesti, la kilometrul 26, Alexandrei i s-a facut… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

