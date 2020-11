#ConstantaEsteBine: Ziua 8 de post si Jurnal de iubire de sine

Astazi am scris in Jurnal "S au potolit valurile. Pot sa respir si sa ma relaxez".Ziua 8 de post si Jurnal de iubire de sine Ce numerologie speciala in aceasta zi frumoasa, cu soare Dupa zile intregi inorate si cu camp electromagnetic dezechilibrat, astazi a fost o zi de echilibru.… [citeste mai departe]