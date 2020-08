Daria Grigoroiu și-a adăugat în palmares încă două medalii REȘIȚA – Atleta pregatita de Ștefan Nagy a participat la Campionatele Naționale de atletism U20 și, ca de obicei, a reușit sa-și imbogațeasca palmaresul personal cu inca doua medalii, un aur și un bronz! Daria Grigoroiu s-a impus in cursa de 100 de metri garduri de la junioare I, iar in proba de 200 de metri plat a reușit sa obțina medalia de bronz. Competiția organizata la București a reprezentat și un criteriu pentru Balcaniada de juniori din Turcia. Astfel, Daria va participa la Balcaniada, peste doua saptamani, in proba de 100 de metri garduri. JCS-Ștefan Moraru Articolul Daria Grigoroiu și-a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

