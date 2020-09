Daria Grigoroiu aleargă după medalii la încă două concursuri REȘIȚA – Dupa ce a reușit sa caștige doua medalii la Campionatele Naționale U20, atleta Daria Grigoroiu va concura la finalul aceste saptamani și la Campionatele Naționale de seniori și tineret. Iar peste alte cateva zile, Daria va participa și la Balcaniada, in Turcia, aceasta fiind practic ultima competiție din acest sezon pentru sportiva pregatita de Ștefan Nagy! „La acest campionat U20 am participat la o categorie de varsta mai mare decat a mea, dar ma bucur ca am reușit sa ma impun și sa caștig medalia de aur in proba de 100 de metri garduri, cu un timp de 14 secunde și 61 de sutimi. In proba… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Atleta pregatita de Ștefan Nagy a participat la Campionatele Naționale de atletism U20 și, ca de obicei, a reușit sa-și imbogațeasca palmaresul personal cu inca doua medalii, un aur și un bronz! Daria Grigoroiu s-a impus in cursa de 100 de metri garduri de la junioare I, iar in proba de 200…

- REȘIȚA – Cristian Roiban, de la CSU Reșița, a obținut medalia de bronz in proba de 100 metri plat la Campionatele Internaționale de atletism ale Romaniei. Competiția s-a desfașurat pe pista de atletism de pe Cluj Arena! „L-am remarcat pe Cristian Roiban cu evoluția din proba de 100 metri, iar timpul…

- REȘIȚA – Atletele Daria Grigoroiu și Andreea Suhai s-au remarcat la Campionatele Naționale U18 și au reușit sa urce pe podiumul de premiere de patru ori! „A fost un concurs reușit, in care atletele mele Andreea Suhai și Daria Grigoroiu au obținut patru medalii. Daria a obținut trei medalii de argint…

- Dupa o pauza de cateva luni, impusa de pandemie, atleții clubului CSM Craiova și-au reluat activitatea competiționala. Acestia au debutat cu brio la primele concursuri organizate de Federația Romana de Atletism din aceasta vara. La finalul saptamanii trecute, in București, au avut loc Cupa Romaniei…

- Arcașii de la SCM Deva și CSO Minerul Aninoasa sunt campioni naționali la competițiile organizate la Iași. Evenimentul sportiv s-a desfașurat in conformitate cu standardele de siguranța sanitara impuse de legislația actuala. Campionatul Național de tir cu arcul rezervat cadeților, juniorilor…

- REȘIȚA – Atleta Daria Grigoroiu a cucerit medalia de aur la Cupa Romaniei de juniori, in proba de 100 metri garduri, competiție ce a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute! Aceasta a mai ocupat la final și locul trei in proba de 100 m, dar și locul patru in proba de 200 de m. La competiție a mai concurat…

- Așa cum anticipam, familia Marin a obținut din nou multe medalii in competiții oficiale! Campionatul Național de Forme Freestyle Post-ul FREESTYLE KICKBOXING; Competițiile online continua. 21 de medalii pentru profesioniști dar și debutanți apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- REȘIȚA – Dupa antrenamentele de acasa din perioada pandemiei, marșaluitorii reșițeni au inceput pregatirea prin parcuri. Narcis Mihaila și Marius Cocioran se pregatesc zilnic sub indrumarea antrenorului Octavian Mazaran, ambii fiind cu gandul la Jocurile Olimpice de anul viitor! „Intr-adevar, ultima…