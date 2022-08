Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Consiliului pentru Securitate Nationala si Aparare din Ucraina, Oleksii Danilov, a declarat marti ca asasinarea Dariei Dughina, fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, a fost o 'executie savarsita de serviciile secrete ruse, Ucraina neavand nimic de a face cu aceasta',…

- Fostul deputat in Duma de Stat (camera inferioara rusa) din partea Rusiei Juste, Ilia Ponomariov, in prezent adversar al Kremlinului, care din 2014 traieste in Ucraina, a atribuit atentatul impotriva Dariei Dughina, fiica liderului miscarii neoeuroasianiste Aleksandr Dughin, considerat si ideologul…

- Propaganda rusa considera deja ca Ucraina este in spatele atentatului care a ucis-o pe Daria Dughin, fiica ultranaționalistului Aleksandr Dughin, cel care i-a fi oferit lui Vladimir Putin argumentele ideologice pentru a invada aceasta țara. Ei cer razbunare și o pedeapsa pe masura. Kievul se va zgudui…

- Cum sezonul recoltarii de vara incepe in Ucraina in vreme de razboi, fermierii se confrunta cu multiple probleme – in timp ce persista amenințarea unei foamete catastrofale, transmite Euobserver. Ucraina e unul dintre cei mai mari exportatori de produse agricole din lume, insa capacitatea ei de export…

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța", programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de loca

- Ucraina a stabilit doua rute prin Polonia si Romania pentru a exporta cereale si a preveni o criza alimentara globala, insa blocajele au incetinit lantul de aprovizionare, a declarat, duminica, viceministrul ucrainean de Externe, potrivit Reuters.