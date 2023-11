Stiri pe aceeasi tema

- Dana Badea iși dorește un trup de invidiat ca lui Kim Kardashian?! Fosta ispita de la Insula Iubirii nu a mai stat pe ganduri și a marturisit pe live, pe platforma Tik-Tok, ca vrea sa-și faca BBL, mai exact sa-și injecteze propria grasime in fese.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii, Ema Oprișan și Daria Cuflic au stat, din nou, fața in fața. Ispita și concurenta și-au aruncat replici acide și, la un moment dat, Radu Valcan a fost nevoit sa intervina in dialogul lor, pentru a le calma.

- Dupa ce a ajuns in resort, Razvan Kovacs și-a dorit sa petreaca timp cu Daria Cuflic, moment in care i-a marturisit ca s-a sarutat cu Livia Marinescu. Ispita a parut deranjata de gestul ei, concurentul spunand ca a fost doar ceva de moment.

- In ediția din aceasta seara, Razvan Kovacs și Romeo au avut ocazia de a sta fața in fața. Este prima intalnire a celor doi și se va lasa cu scantei, asta pentru ca ispita s-a apropiat tot mai mult de Ema Oprișan, in timp ce concurentul pare cucerit de Daria Cuflic.

- Daria Cuflic s-a enervat peste masura pe Razvan Kovacs in episodul 16 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 11 august 2023. Ispita feminina nu s-a mai putut abține și a rabufnit, dupa ce a aflat de sarutul dintre concurent și Livia Marinescu.

- Cu toate ca in urma cu o ediție parea furios ca Daria Cuflic a cedat locul ei Liviei Marinescu pentru date. iata ca Razvan Kovacs s-a simțit bine in compania ispitei. Ba mai mult, concurentul nu a ezitat sa faca unele gesturi pe care Livia Marinescu le considera deplasate.

- Radu Valcan e prezent in ediția din seara aceasta de la „Insula Iubirii” la cea mai neașteptata confruntare dintre Razvan Kovacs si ispita Romeo. Cei doi au ocazia inedita sa discute prima oara, fata in fata, dupa evenimentele petrecute in cele doua resorturi.In episodul de aseara de la „Insula Iubirii”…

- Daria Cuflic s-a saturat de insistențele lui Razvan Kovacs? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele telespectatorilor, dupa ce, in urma cu doar o ediție, ispita feminina a discutat cu Oana Monea despre emisiune. Iata ce au vorbit cele doua ispite de la Insula Iubirii!