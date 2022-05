Romania nu-și mai poate permite cele 42 de județe.Nu mai putem ține acest aparat administrativ. Economia reala nu-l mai poate susține. Sa nu mai fie comune sub 5000 de locuitori. Insist asupra nevoii de reorganizare administratie. S-a culcat omul in județul Tulcea și se trezește in Constanța! Am dat doar un exeplu minor, a spus marți Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, cu ocaziarelansarii Pactului pentru Fiscalitate.