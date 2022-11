Stiri pe aceeasi tema

- Olly Murs a lansat single-ul “I Hate When You’re Drunk”. Este una dintre piesele remarcabile de pe viitorul sau album „Marry Me”, lansat pe 2 decembrie. Melodia a fost scrisa de Olly, David Stewart și Jessica Agombar, produsa de David Stewart și mixata de Ash Howes. Piesa este un pop imn si o vom canta…

- Trupa Springtime Band 2.1 a lansat videoclipul piesei „Credința in iubire”, o compoziție cu muzica semnata de Valentin Ivanescu, pe versurile Ceciliei Ivanescu. Melodia a fost inregistrata in luna aprilie a acestui an in studioul Loris Music din Timișoara și a fost prezentata la Radio Timișoara și Radio…

- O noua lansare pe piața muzicala din Republica Moldova! Angelika Vasilev este noua artista, parte a familiei muzicale #ELRaduProject, cea care debuteaza la sfarșit de toamna cu piesa “Cheama-ma”, o piesa de stare – așa o descrie interpretul și producatorul din Republica Moldova, EL Radu, cel care impreuna…

- Rihanna – icon-ul, designerul, antreprenorul, filantropul și cel mai bine vandut artist de single-uri digitale din toate timpurile – iși face foarte așteptata revenire cu „Lift Me Up”, single-ul principal de pe viitoarea coloana sonora originala – Black Panther: Wakanda Forever. „Lift Me Up” – un omagiu…

- Dora Gaitanovici continua seria pieselor inspirate din folclor, cu inserții mitice și lanseaza piesa „Moldoveanu”, cea de-a treia piesa de pe albumul care urmeaza sa fie lansat in aceasta toamna. Noul single vine in urma pieselor „Ana”, primul single lansat de pe album, care a devenit un adevarat succes…

- Pasha Parfeni și Natalia Barbu iși bucura fanii chiar de Hramul Capitalei. Astazi, artiștii au lansat o piesa dedicata orașului Chișinau. Melodia este insoțita și de un videoclip cu cele mai frumoase locuri din oraș. Muzica a fost compusa de Pasha Parfeni, iar versurile piesei ii aparține Iulianei Scutaru,…

- Berre a lansat single-ul „Better Off Alone”. Berre Vandenbussche (21 de ani) a inceput sa inregistreze cover-uri ale artiștilor sai preferați in propriul sau garaj și intr-o parcare de langa casa parinților sai. Interpretarile sale emoționante ale melodiilor indragite l-au facut remarcat, iar cand a…

- Sfarșitul de saptamana aduce cu el evenimentele și bucuria de a petrece insa iata ca de data aceasta mai vine cu ceva. Cu lansarea unei piese speciale care te face sa sari de pe scaun și sa dansezi. Noul proiect muzical se numește “Gas, Gas, Gas” și Miryam este cea care te invita la petrecere. Miryam…