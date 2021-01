Stiri pe aceeasi tema

- Partia mica de schi din statiunea Sugas-Bai, aflata in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe, a fost pusa in functiune, iar vineri se va deschide si partia de schi din orasul Intorsura Buzaului. Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, in urmatoarele zile va fi pusa in functiune si partia…

- Campania de strangere de fonduri intitulata „Sa punem fiecare cate un pic de culoare și de suflet pe pereții BISERICII BUNA VESTIRE din Sfantu Gheorghe”, ce are drept scop adunarea sumelor necesare realizarii picturii la acest lacaș de cult, a atras primele donații. Acțiunea este realizata de „Mesagerul…

- Consiliul Local a decis marirea numarului de elevi care beneficiaza in acest an de bursa de excelenta in valoare de 3.000 de lei In ultima sedinta a Consiliului Local Sfantu Gheorghe din acest an a avut loc si ceremonia de acordare a Burselor Sfantu Gheorghe. Alesii locali au hotarat ca in acest an…

- Acordat in mod traditional in cadrul Zilelor Sfantu Gheorghe, anul acest din cauza pandemiei Premiul Pro Urbe a fost acordat dupa ședința de sfarșit de an a Consiliului Local. Primaria Sfantu Gheorghe a inființat Premiul Pro Urbe in 1997 pentru a le aduce recunoastere celor care au servit in mod altruist…

- Pe cat de spectaculoase sunt artificiile și petardele, pe atat de periculoase pot fi daca sunt folosite necorespunzator. Pompierii din cadrul Pichetului de pompieri Intorsura Buzaului au intervenit, in cursul zilei de duminica, pentru acordarea asistenței medicale de urgența unui tanar in varsta de…

- Cei mai buni 10 sportivi ai județului Covasna precum și primii 10 sportivi ai Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe au fost premiați in cadrul Galei Sportului Covasnean și ai Galei CSM Sfantu Gheorghe, care au fost organizare in Ajun de Craciun. Directorul CSM Sf. Gheorghe, George Carcadia,…

- De doua decenii fara intrerupere, iar anul acesta chiar și in condițiile exepționale impuse de Pandemie, se desfașoara la Opera din Brasov un eveniment artistic deosebit: GALA DE CRACIUN. A fost și a ramas cel mai așteptat spectacol la final de an, care incununeaza reușitele Stagiunii in curs. De…

- Pregatirea de Craciun, care incepe cu aprinderea primei lumanari de pe coroana de Advent, a devenit deja tradiție la Sfantu Gheorghe. Doua coroane uriașe au fost amplasate de municipalitate și in acest an, cele patru lumanari fiind aprinse succesiv in cele patru…