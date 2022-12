Dar din dar se face rai! O treime dintre români dau mai departe cadourile de Crăciun Aproape 30% dintre romani ofera altor persoane cadourile pe care le primesc de Craciun in timp ce 67% se bucura atunci cand primesc sosete, potrivit unui studiu realizat de platforma online de moda. „Poate ca in copilarie lista de dorinte era o necesitate de Sarbatori, insa lucrurile se schimba odata cu trecerea timpului. 52% dintre romani nu obisnuiesc sa se gandeasca la darurile pe care si le doresc. De ce? Elementul surpriza este motivul principal in cazul a 57% dintre respondenti. Desigur, utilizarea eficienta a timpului este un alt factor important, dar si faptul ca este mai placut sa-i lasi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

