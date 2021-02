CHIȘINAU, 28 feb - Sputnik. Biserica Ortodoxa din Moldova a implementat in anul 2020 numeroase programe filantropice, menite sa-i ajute pe oamenii aflați in nevoie. © Facebook / Parintele Calistrat ChifanParintele Calistrat despre fii risipitori din ziua de astazi - VideoIar de ajutor au avut nevoie mulți, avand in vedere ca și anul care a trecut a fost extrem de complicat - pandemia a afectat mii și mii de familii care nu au mai putut face fața cheltuielilor de zi cu zi.

Potrivit unui raport organizat de voluntarii Bisericii Ortodoxe din Moldova, in 2020 au primit asistența din partea…