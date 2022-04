„Dar din dar”, campanie umanitară pentru familii nevoiașe din Banat. Cum puteți contribui Asociația „Acasa in Banat” a inceput campania „Dar din dar”, prin care dorește ca in pragul sarbatorilor pascale sa ajute cu alimente neperisabile și produse de ingiena cat mai multe familii aflate in pragul saraciei din județele Timiș și Caraș-Severin. „In condițiile actuale, prin scumpirea alimentelor de baza, dar și a condițiilor de trai, foarte […] Articolul „Dar din dar”, campanie umanitara pentru familii nevoiașe din Banat. Cum puteți contribui a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

