Dar din Dar a adus speranță la peste 200 de familii din Caraș-Severin și Timiș CARAȘ-SEVERIN – Voluntarii Asociației „Acasa in Banat” s-au mobilizat in Saptamana Mare pentru a aduce bucurie unor familii aflate in situații vulnerabile, din județele Caraș-Severin și Timiș. Astfel, in doar cateva zile, au reușit sa achiziționeze, sa imparta in pachete și sa distribuie aproximativ 4 tone de alimente și produse de igiena! 210 de familii din 40 de localitați au primit pachete cu produse de baza, conserve, dulciuri și produse de igiena, sapun, detergenți. In Caraș-Severin, cei de la „Acasa in Banat” au ajuns la Ramna, Barbosu, Bocșa, Maureni, Șoșdea, Ersig, Izgar, Obreja, Cavaran,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

