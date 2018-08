Dar de la suflet, la suflete Un gest mic pentru o persoana aflata la nevoie, poate reprezenta pentru aceasta o parghie pentru un destin mai luminos, iar faptele bune pot fi incurajate cu orice ocazie: este lecția pe care doi tineri parinți au oferit-o cu ocazia botezului fiului lor. Nunta ori botezul reprezinta acel moment in care toți oamenii apropiați iși […] Articolul Dar de la suflet, la suflete apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

