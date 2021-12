Dănuț Pop, președintele PER, critică dur Legea Porcului: 'Este…

Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Roman (PER), a criticat extrem de dur Legea Porcului votata in Parlamentul Romaniei de catre senatori.

"Vad ca an de an, prin decembrie, se rostogolesc regulile europene despre cum sa- si creasca romanii porcii in gospodarie. Anul acesta deja s-a trecut la fapte, Legea Porcului a trecut deja prin Senat si pune botnița romanilor! Este inadmisibil! Sper ca parlamentarii din Camera Deputatilor sa impiedice adoptarea unei astfel de legi, impotriva romanilor!

‼️ Țaranii romanii nu pot avea decat 5 porci pentru ingrasare, consum propriu,…