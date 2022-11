Stiri pe aceeasi tema

- Danut Pop a fost retinut miercuri de DNA sub acuzatia ca, in perioada noiembrie 2021 – februarie 2022, ar fi pretins si ar fi primit, prin intermediar, de la o persoana, suma de aproximativ 10.000 euro, in patru transe (4.000 euro – noiembrie 2021, 2.000 euro – decembrie 2021, 2.000 euro – decembrie…

- Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DNA la luare a masurii arestarii preventive fata de presedintele Partidului Ecologist Roman, Danut Pop. Acesta a fost plasat in stare de arest la domiciliu. Decizia nu este una definitiva. Danut Pop este acuzat de trafic de influenta. In ordonanta…

- Tribunalul Bucuresti a respins, joi, cererea DNA de arestare preventiva a presedintelui Partidului Ecologist Roman, Danut Pop, acuzat de trafic de influenta, acesta fiind plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile.

- Tribunalul Bucuresti a respins, joi, cererea DNA de arestare preventiva a presedintelui Partidului Ecologist Roman, Danut Pop, acuzat de trafic de influenta, acesta fiind plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, intr-un dosar in care este inculpat pentru ca ar fi cerut 10.000 de euro…

- Tribunalul Bucuresti a respins, joi, cererea DNA de arestare preventiva a presedintelui Partidului Ecologist Roman, Danut Pop, acuzat de trafic de influenta, acesta fiind plasat in arest la domiciliu pe o perioada de 30 de zile, intr-un dosar in care este inculpat pentru ca ar fi cerut 10.000 de…

- Deputatul PSD Radu Cristescu, a declarat pentru Libertatea miercuri, 9 noiembrie, ca Danuț Pop, președintele PER, acuzat de DNA de trafic de influența, i-a recomandat sa angajeze o consiliera de la PER la cabinetul sau. Parlamentarul PSD a confirmat, astfel, informația publicata pe surse politice de…

- Tribunalul Bucuresti a respins, astazi, cererea DNA privind arestarea preventiva a primarului din Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, care a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.Sentința poate fi atacata cu apel.

- Tribunalul București a decis, joi, ca primarul din Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe, sa fie plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia nu este definitiva și poate fi contestata. Procurorii DNA au decis reținerea pentru 24 de ore a primarului din Otopeni, liberalul Silviu Constantin Gheorghe,…