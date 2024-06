Dănuț Lupu: „Facem egal cu Slovacia. E aranjată” EURO 2024 La meciul cu Slovacia, Romania trebuie sa obțina macar un punct pentru a fi sigura de prezența in prima faza eliminatorie de la EURO 2024 . Daca meciul se termina la egalitate și naționala Slovaciei are locul asigurat in „optimi”, iar meciul a fost denumit „blatul perfect”. Danuț Lupu a dezvaluit ca duelul se va termina la egalitate. Fostul internațional roman este convins de acest lucru. „O sa ne calificam, facem egal cu Slovacia. E aranjata, ar fi pacat sa nu ne ducem amandoua. De ce sa riști? Ar fi pacat! La nivelul ala jucatorii se ințeleg foarte bine! De ce sa riști? De ce sa te… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

