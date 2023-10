Soc in fotbalul romanesc! Danuț Lupu, condamnat la inchisoare cu executare pentru 7 luni și 10 zile, dupa ce a fost prins conducand fara permis. El trebuie sa se predea la Penitenciarul Rahova, anunta prosport.ro. Ce a decis Instanta? La inceputul lunii septembrie, fostul internațional roman a marturisit ca a fost nevoit sa conduca fara […] The post Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare cu executare. Trebuie sa se predea la Penitenciarul Rahova first appeared on Ziarul National .