Stiri pe aceeasi tema

- Soc in fotbalul romanesc! Danuț Lupu, condamnat la inchisoare cu executare pentru 7 luni și 10 zile, dupa ce a fost prins conducand fara permis. El trebuie sa se predea la Penitenciarul Rahova, anunta prosport.ro. Ce a decis Instanta? La inceputul lunii septembrie, fostul internațional roman a marturisit…

- Fostul mijlocaș de la Dinamo și Rapid, Danuț Lupu (56 de ani), a fost condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare. Fostul jucator a fost condamnat inițial pe 16 februarie la 7 luni și 10 zile de inchisoare, cu executare, pentru ca a condus fara permis valabil. Lupu a facut apel,…

- Ieri, 20 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Acesta este emis de Judecatoria Baia Mare, pe numele unui barbat de 61 de ani din Baia Mare. Barbatul este condamnat la un an de inchisoare…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis luni acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de omul de afaceri Catalin Lascut cu procurorii DNA, acesta fiind condamnat la doi ani si sase luni inchisoare cu suspendare pentru trafic de influenta si spalare de bani, in dosarul mitei de 22 milioane euro de la Aeroportul…

- Colonelul Marian Corcodel, fost comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, caracterizat de procurori ca avand mentalitate de „vataf”, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare,…

- Colonelul Marian Corcodel, un fost comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare.

- Colonelul Marian Corcodel, fost comandant al Bazei de Administrare si Deservire a Jandarmeriei, caracterizat de procurori ca avand mentalitate de “vataf”, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de delapidare,…

- Primul dosar de coruptie din timpul pandemiei de COVID a fost soluționat definitiv, luna trecuta, prin lasarea in libertate a celor doi inculpați. Condamnat pe fond la 6 ani si 8 luni de inchisoare, fostul șef al Unifarm, Adrian Ionel, a primit, in final, o pedeapsa de un an cu amanarea aplicarii ei.…