Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Teleormanenii, așteptați la Ziua Nationala a Produselor Agroalimentare Romanesti octombrie 6, 2022 09:39 Pentru a marca Ziua Naționala a Produselor Agroalimentare Romanești, sarbatorita pe 10 octombrie, Direcția pentru Agricultura Județeana Teleorman organizeaza o serie de evenimente, in…

- Eveniment 17 septembrie 2022 – Ziua de Curatenie Nationala septembrie 14, 2022 13:24 Ziua de Curatenie Nationala este organizata sub egida “Let’s do it, World!” si a Programului Natiunilor Unite pentru Mediu – UNEP, ca fiind cel mai ambitios proiect civic de mediu realizat vreodata la nivel…

- Politic Liberalul Eugen Pirvulescu, ales secretar al Senatului și in aceasta sesiune parlamentara septembrie 7, 2022 10:37 Și in aceasta noua sesiune parlamentara, senatorul liberal de Teleorman Eugen Pirvulescu a fost reales in funcția de secretar in Biroul Permanent al Senatului Romaniei. Deși…

- Politic 6 școli din Teleorman vor folosi catalogul electronic in anul școlar 2022-2023 septembrie 7, 2022 10:02 Ministerul Educației a publicat ordinul cu școlile selectate sa foloseasca, in anul școlar 2022-2023, catalogul electronic. Printre cele 742 de unitați de invațamant selectate la nivel…

- Partidul Verde incepe pe 3 septembrie 2022 un nou drum politic. O noua echipa! Un nou Program politic de centru-stanga! O noua abordare! La Sala Dalles din Bucuresti, bulevardul Nicolae Balcescu nr 18, incepand cu orele 12,00 va avea loc Congresul Extraordinar al Partidului Verde (Verzii). ...

- Lanțul de carmangerii Expo Carm din Piatra-Neamț sarbatorește 18 ani de activitate, o afacere matura, gata sa treaca la pasul urmator: o fabrica de produse de carmangerie cu noi rețete, care inseamna bucate alese pe mesele dumneavoastra! Expo Carm – o poveste de succes! Și pentru ca orice afacere de…

- Eveniment Dosar penal pentru un tanar de 19 ani, din Alexandria / Infracțiunile: “conducerea unui vehicul fara permis de conducere” și “furt in scop de folosința” iulie 21, 2022 09:34 In noaptea de miercuri spre joi, orele 02:30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Alexandria au depistat…

- Economie Teleorman și inca trei județe, afectate de seceta pedologica la cultura de grau iulie 20, 2022 13:38 Ca urmare a secetei pedologice instalate in unele regiuni ale Romaniei, in baza prevederilor HG 557/august 2016, și ale Ordinului comun al ministrului afacerilor interne și al ministrului…