Numarul total de accidente de munca a scazut anul trecut cu aproximativ 25% comparativ cu 2019, evolutia fiind determinata, in primul rand, de modificarile aduse de pandemia COVID-19, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat la Inspectia Muncii, cu ocazia Zilei internationale a securitatii si sanatatii in munca. "La nivelul Romaniei, in anul 2020 s-a constatat o scadere a numarului total de accidente de munca fata de anul 2019 cu aproximativ 25% (4.375 in 2020 fata de 5.822 in anul 2019). O descrestere accentuata au avut-o si accidentele mortale (143 in 2020 fata de 261 in anul…