Dansul USR pe muzica UDMR Tensiunile in coaliția de guvernare au atins cote greu de imaginat, mai ales din cauza jocului incredibil facut de USR-PLUS pe terenul UDMR. Ca urmare a negocierilor politice, USR și PLUS au decis sa iși imparta cei 14 prefecți care revin alianței potrivit unui raport de 2 la 1, aceeași regula fiind pastrata și in privința subprefecților. Astfel, USR a numit noua din cei 14 prefecți care revin alianței, in vreme ce PLUS a pus restul de cinci. De asemenea, 20 dintre subprefecți au revenit celor de la USR, iar ceilalți opt au fost numiți de PLUS. Regula generala la USR-PLUS a fost ca oamenii care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

