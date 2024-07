Dansul Bitcoin. Vine un nou maxim istoric? Bitcoin nu a atins varful ciclului sau actual de apreciere și este probabil sa depașeasca maximul istoric in acest an. Cea mai cunoscuta moneda digitala a atins un maxim istoric de peste 73.700 de dolari in martie, dar de atunci a fost tranzacționata intr-un interval cuprins intre aproximativ 59.000 și 72.000 de dolari. Calatoria pana […] The post Dansul Bitcoin. Vine un nou maxim istoric? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

