Stiri pe aceeasi tema

- „Maneye”, colaborarea dintre Alastair Lane și Electric Chapel este o piesa dinamica, care imbina perfect ritmurile electronice suave cu melodii captivante. De la primele acorduri, „Maneye” te atrage cu groove-ul sau irezistibil și ritmul hipnotic, creat pentru a te face sa dansezi. Enjoy! Alastair Lane…

- Emoție, fiori și bucurie pura, așa poate fi rezumata pe scurt cea mai noua piesa semnata Andrei Ursu. ,,Langa tine” este un single perfect pentru vara, ce continua sound-ul retro al artistului. Piesa e o oaza de sinceritate despre dragoste, care captureaza perfect intalnirea a doua suflete. Piesa a…

- Hai las-o așa, ca merge bine… Dupa succesul piesei ,,Opriți planeta”, IRAIDA și Puya revin cu un nou hit care nu-ți va da pace. Versurile, mesajul și linia melodica de la ,,Las-o așa” sunt imposibil de ignorat. Piesa vorbește despre haosul cotidian și problemele care par sa nu ne lase in pace: facturi…

- Spectacolul „Ora Londrei”, jucat de elevii de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara a reușit sa stranga 35 de mii de lei. Banii vor merge catre aparate de monitorizare a funcțiilor vitale ale copiilor internați la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”. Piesa s-a jucat in cadrul…

- Chiar și fara bani, noi tot ne iubeam… Piesa “Jumi Juma” de la Alex Velea ne arata ca dragostea e mult mai importanta decat banii. Cu un ritm catchy și versuri care merg direct la inima, “Jumi Juma” ne spune ca banii nu pot cumpara fericirea și ca adevarata prosperitate vine din relațiile pe care le…

- Secretarul american de Stat Antony Blinken s-a alaturat unei trupe de muzicieni intr-un bar din Kiev, marți seara, preluand rolul de chitarist pentru piesa “Rockin’ in the Free World”. Informația și fotografia au fost publucate de Michael Crowley, corespondent al NY Times. Blinken se afla in vizita…

- Piesa ,,Inchid ochii” aduce in prim-plan tema iertarii și a depașirii trecutului in relațiile de iubire. Melodia emoționeaza prin mesajul sau puternic despre importanța de a lasa greșelile din trecut in urma și de a construi un prezent bazat pe afecțiune și ințelegere mutuala. Cu un amestec armonios…

- Talentatul artist și compozitor Edward Sanda aduce in playlisturi un nou single cu iz de vara: „Senorita”. Videoclipul completeaza prin imagini povestea piesei, iar protagoniștii sunt chiar Cleopatra Stratan care joaca rolul lui „Senorita” și Edward, indragostitul care ii canta de iubire. Cu muzica…