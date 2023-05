Stiri pe aceeasi tema

- O invitatie catre o noua forma de limbaj prin arta le este adresata iesenilor prin expozitia DIACRONIA de la Romanian Creative Week 2023. Lucrarile a 23 de artisti romani si straini, picturi, instalatii audio-video, design de obiect, grafica 3D si sculptura, au fost reunite in DIACRONIA, care este…

- De astazi, pana duminica viitoare, la Iași, se desfașoara evenimentul Romanian Creative Week. Pana in 28 mai, au loc peste o suta de evenimente, la care participa aproximativ o mie de creatori romani și straini, au loc expoziții de arte vizuale, plastice și de moda, concerte, festivaluri de dans și…

- Zece zile, peste 100 de evenimente, semnate de 1.000 de creativi romani și straini, expoziții, show-uri de moda și de arte vizuale, concerte, acestea sunt doar cateva dintre atracțiile ediției din 2023.

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Federatia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), organizeaza in perioada 19 – 28 mai, la Palatul Culturii, o ampla serie de evenimente, incluzand expoziții de arta, workshop-uri și proiecții de film, in cadrul celei de a III-a ediții…

- Studenții Secției de Coregrafie din cadrul Facultații de Teatru de la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași au celebrat, aseara, Ziua Internaționala a Dansului (consemnata la 29 aprilie), printr-un spectacol copleșitor prin complexitatea de trairi pe care le-au transmis publicului. Un reportaj…

- Clothes that combine Romanian traditional costumes with state-of-the-art technology, some of which are to be presented for the first time, while others could already be admired during the Milan Design Week, will be exhibited during the Romanian Creative Week (RCW), which will take place between May…

- Fostii directori de la sucursala din Zurich a bancii rusesti Gazprombank au primit sentinte de sapte luni inchisoare cu suspendare pentru ca l-au ajutat pe muzicianul Serghei Roldughin sa transfere sume uriase fara sa se intereseze de provenienta banilor, relateaza Ziarul de Iași. Supranumit si "Violoncelistul…

- Pianistul si compozitorul Bogdan Ota este artistul roman cu una din cele mai spectaculoase evolutii nationale si internationale. Un nume sonor in industria muzicala contemporana, Bogdan a vandut peste 30.000 de albume si a concertat in Europa, Australia si Statele Unite ale Americii. Odata reintors…