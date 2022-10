Stiri pe aceeasi tema

- Un debut de sezon competitional senzational pentru Vibe Dance Studio. Dupa cele 2 Titluri de Campioni Nationali aduse la Buzau a urmat participarea la o alta competitie nationala la fel de importanta.

- Etapa a IV-a, ultima din cupa naționala de XCO, a avut loc sambata, pe 24 septembrie, in cadrul competiției MTB Academy Cup, la Campulung Muscel. In urma desfașurarii acesteia, Federația Romana de Ciclism a afișat clasamentul general final al Cupei Naționale a Romaniei de cross-country olympic, ediția…

- Sibiul a gazduit sambata, 17 septembrie, Campionatul Național Ne Waza (lupta la sol) la U 14. Clubul Sportiv Unirea Focșani a fost reprezentat de un grup de sportivi și sportive pregatiți de sensei Mugurel Popa care au reușit sa obțina o medalie – broz, la categoria -44 kg, prin Lacramioara Moldoveanu.…

- 364 de sportivi de la 23 de cluburi din tara si din Republica Moldova s-au reunit pentru cea de-a II-a editie a Cupei Dacilor. Evenimentul s-a desfasurat sambata, 3 septembrie 2022, si a facut parte din calendarul Federatiei Nationale de Judo. Competitia de judo s-a realizat printr-o colaborare a antrenorului…

- Sportiva CS Unirea Alba Iulia, Mihaela Mih Dehelean, a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de Culturism și Fitness, desfașurat in perioada 31 august – 4 septembrie la Sibiu. Sportiva noastra, pregatita de catre antrenorul Calin Brehaita, a concurat la categoria Masters. ”Campionatul Național…

- Romanul Francesco Țiganescu a cucerit medalia de bronz in proba de trap, competiția juniorilor, de la Campionatele Europene de Talere de la Larnaca. Sportivul legitimat la CS Olimpia București, care se pregatește sub comanda lui Titi Vladoianu, a fost devansat in proba ce presupune lovirea unor ținte…

- Peste 600 de sportivi din 25 de țari au luat startul in perioada 23-28 august, la Sibiu, Rucar, Draguș și Sumerna (județul Brașov), la suita de competiții de orientare, Campionatul Sud Est European (SEEOC), Grand Prix Romania, Campionatul Național și Cupa Victoria. Campionatele Naționale au cuprins…

- Mihaita Tiganescu, Mugurel Semciuc, Stefan Berariu si Florin Lehaci au obtinut medalia de bronz in proba de patru rame masculin, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen. Este a patra medalie obtinuta de delegatia Romaniei in patru curse, dupa doua de aur si una de bronz. Cursa a fost castigata…