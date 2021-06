Stiri pe aceeasi tema

- Dupa varsta de 40 de ani, majoritatea oamenilor incep sa realizeze ca se confrunta cu anumite dificultați de vedere. Una dintre afecțiunile oculare intalnite la varsta mijlocie este Prezbiopia. Aceasta apare odata cu inaintarea in varsta deoarece cristalinul iși pierde din flexibilitate. In cazul in…

- Bitcoin a scazut luni la minimul pe trei luni intr-o sesiune volatila, cu investitori vanzand și cumparand moneda digitala dupa ce șeful Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter despre deținerile bitcoin ale producatorului auto, scrie Reuters. Bitcoin a scazut la 42.185 dolari, cel mai scazut…

- Ce spun normele lingvistice despre termenul cu care denumim corect asternuturile? Ei bine, atat cearceaf, cat și cearșaf sunt corecte și acceptate. Potrivit Dictionarului Orotografic, Ortoepic si Morfologic al Limbii Romane (DOOM), cearceaf și cearșaf sunt acceptate Totuși, daca sunteți foarte scrupuloși,…

- Vârsta de 40 de ani îl va gasi pe Zlatan Ibrahimovic pe terenul de joc, atacantul suedez prelungindu-și cu un sezon contractul cu AC Milan. Într-o postare pe Instagram, Ibracadabra le-a aratat fanilor de pretutindeni ce scrie în noua înțelelege pe care a semnat-o cu gruparea…

- Whoopi Goldberg a marturisit ca scrie un scenariu pentru un film cu supereroi. Povestea se va invarti in jurul unei femei de culoare, batrana, potrivit contactmusic.com. Legendara actrița de la Hollywood a spus ca este „obsedata” de supereroi inca de cand era un copil: „Inca de cand eram mica sunt obsedata…

- Scandalul AstraZeneca e departe de final. Australia a decis ca vaccinul sa nu mai fie administrat persoanelor cu varsta sub 50 de ani. In schimb, Franța continua vaccinarea fara limite de varsta. In ceea ce privește procesul de imunizare, este de așteptat

- O femeie in varsta de 105 ani a facut a doua doza a vaccinului anti-COVID la un centru de vaccinare din București. Ea le-a spus celor prezenți ca singura soluție la criza medicala este vaccinul. Zoea Baltag, in varsta de 105 ani, a primit duminica, la Centrul de vaccinare de la Palatul Național…

- Descoperirea vine intr-un moment in care AstraZeneca este criticata de Comisia Europeana pentru reducerea substanțiala a livrarilor destinate statelor membre UE, scrie Politico . Autoritațile italiene au descoperit 29 de milioane de doze din vaccinul AstraZeneca, depozitate la un punct de finisare a…