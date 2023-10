Mai multe fete au fost pacalite ca vor fi dansatoare in club, dar in realitate erau obligate sa se prostitueze. Totul s-a intamplat in Constanța, iar taximetriștii erau cei care recomandau clubul strainilor. In urma perchezițiilor, agenții DIICOT au descoperit ca printre așa zisele dansatoare se afla și o minora. Patronul clubului și o angajata au fost deja reținuți de procurori. Taxa de intrare era standard: 200 de leii, iar taximetriști primeau comision in funcție de consumația facuta de clienții aduși. Fetele erau recrutate de patron ca dansatoare, insa dupa angajare, acestea erau determinate…