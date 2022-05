Stiri pe aceeasi tema

- INVITAȚIE… Vasluiul se alatura și anul acesta orașelor care organizeaza Noaptea Muzeelor. Evenimentul va avea loc pe 14 mai, iar in program sunt prevazute momente dedicate tuturor categoriilor de public: vizitarea expoziției de baza, spectacol, expoziții temporare, joc, tombola și premii. Activitațile…

- Plecand de la deviza “Fii tu schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume”, astazi, o parte din echipa ISUJ, alaturi de voluntarii dornici și-au unit forțele pentru a ecologiza zona Parcului Gheraiești. Activitatea face parte din Campania naționala „Curațam Romania!”, desfașurata sub sloganul „Vrem o țara…

- Evenimentele organizate urmaresc sa celebreze realizarile asistenților sociali și sa promoveze rolul asistentului social in randul comunitații in vederea transmiterii unui mesaj comun la nivel internațional cu privire la conștientizarea contribuțiilor din domeniul social și nevoia acțiunilor ulterioare.…

- Colegiului Național de Arta „George Apostu” Bacau a organizat, luni seara, „Simfonia primaverii” la sala Ateneu a Filarmonicii Mihail Jora. Concertul a fost organizat in cadrul unui dintre proiectele Erasmus+ pe care unitatea de invațamant il are in desfașurare, The Voice of Erasmus. Elevi și profesori…

- Primaria Municipiului Bacau, prin Direcția de Asistența Sociala, continua sa premieze cuplurile de bacauani care implinesc 50 de ani de casatorie. De aceasta data, 71 de cupluri vor fi sarbatorite la Teatrul Municipal Bacovia, pe data de 23.03.2022, de la ora 16.00. Pe langa faptul ca dupa mult timp…

- Teatrul Municipal „Bacovia” prezinta, pe 13 martie 2022, de la ora 18.00, premiera spectacolului „Zapezile de altadata”, de Dumitru Solomon, in regia lui Marius Gilea. Cunoscutul regizor revine la teatrul bacauan pentru a doua colaborare, dupa cea din 2015, la spectacolul „Moara cu noroc”. „Textul lui…

- Miercuri, 9 martie 2022, la Secția de Muzica a Colegiului Național de Arta ”George Apostu”, s-a reluat colaborarea cu profesori de muzica prestigioși de la Universitatea Naționala de Arte ”George Enescu” din Iași, care doresc sa iși impartașeasca vasta experiența și pricepere tinerilor artiști de la…