La trei decenii de la colapsul URSS, fostele țari comuniste din jurul imperiului roșu au raportari diferite fața de Rusia. In timp ce unele „mangaie Ursul pe burta”, altele „ii dau de mancare” și doar doua sunt sceptice, scrie eseistul și diplomatul Teodor Baconschi in comentariul sau de luni publicat in Libertatea.Imi propun sa va prezint astazi datele, sumar comentate, ale unei cercetari recent publicate de analistul Daniel Milo, consultant al fundației Globsec (Bratislava). Studiul sau privește imaginea Rusiei in Europa de Est și Balcanii de Vest și a fost realizat dupa un sondaj de opinie…