Stiri pe aceeasi tema

- Aruncandu-și masca protectoare, Donald Trump a reaparut luni, 12 octombrie, la un mare miting electoral la Sanford in Florida, un stat-cheie in campaniile electorale, capabil sa aduca o victorie-surpriza candidatului republican, așa cum s-a intamplat și in 2016, reamintesc corespondenții de presa. Dupa…

- Aflat in imposibilitatea de a se deplasa timp de zece zile din cauza imbolnavirii cu COVID-19, presedintele republican Donald Trump a revenit luni pe scena de campania in statul Florida asigurand audienta ca este in "plina forma", cu 22 de zile inaintea alegerilor in care se va confrunta cu democratul…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, intentioneaza sa reia deplasarile electorale prin participarea la evenimente sambata si duminica, la mai mult de o saptamana de cand a fost diagnosticat ca avand Covid-19, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX."Ma simt atat de bine", a declarat…

- Totul despre confruntarile Donald Trump – Joe Biden Alegerile prezidențiale din SUA se apropie. Vo avea loc in luna noiembrie. Pana atunci insa, vom asista la o serie de confruntari istorice intre Donald Trump și Joe Biden. Iata in continuare tot ce se știe in prezent despre confruntarile Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca analizeaza in prezent mai multe alternative de a actiona in privinta aplicatiei video TikTok a firmei chinezesti ByteDance, neexcluzand posibilitatea interzicerii acesteia, informeaza Reuters. "Analizam TikTok. Este posibil sa interzicem…

- Herman Cain, un fost candidat la alegerile prezidențiale din 2012 din partea Partidului Republican, a decedat dupa ce a contractat coronavirusul, acesta participând la mitingul electoral din Tulsa al președintelui Donald Trump, anunța Reuters. „Suntem cu inima frânta iar lumea…

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat joi ”marea” conventie republicana prevazuta sa aiba loc la Jacksonville, in Florida, pentru a-l desemna drept candidat al partidului in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, decizie luata ca urmare a pandemiei de coronavirus care a luat amploare in sudul Statelor…