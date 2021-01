Stiri pe aceeasi tema

- Obișnuitul eveniment muzical oferit pe 1 ianuarie de Filarmonica din capitala Austriei se va desfașura fara public in prima zi a lui 2021. Organizatorii au creat insa un sistem special sonor și vizual, prin care publicul va participa activ, de la distanța, la reprezentația de gala, pe care italianul…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Mircea Rednic, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online sustinuta inaintea partidei cu FC Botosani din etapa a 14-a a Ligii I, ca le-a transmis jucatorilor sa fie in primul rand eficienti, deoarece este interesat mai putin de spectacol. "Pe mine ma…

- Romprest a fost inființata in anul 2001. Societatea are un acționariat format din mai multe entitați The post Culisele statului paralel: Scandalul gunoaielor din sectorul 1, cine sunt afaceriștii care conduc Romprest appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Culisele statului paralel:…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” are bucuria de a fi prezent la un nou festival. Este vorba de Festivalul Internațional al Teatrului de Studio – DaFest, organizat exclusiv online de Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești, aflat in anul 2020 la ediția a XXIV-a. Accesul la spectacole este gratuit. …

- Narcisa Iorga, fost membru al CNA, a lansat o serie de acuzații la adresa lui Victor Ponta The post „Culisele statului paralel" | Narcisa Iorga, dezvaluiri despre cum a fost inchisa Realitatea TV de Victor Ponta appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: „Culisele statului paralel" |…

- Spectacolul european continua pentru a treia saptamana la rand! Liga Campionilor și Liga Europa au inceput noul sezon in stil mare și te așteapta și pe tine sa intri in joc cu EuroMisiunea de pe Betano! Real Madrid - Inter, un clasic al cupelor europene In momentul in care cei doi coloși ai fotbalului…

- Deputatul liberal Adriana Saftoiu a facut declarații incredibile din culisele Parlamentului.„Cautam un raspuns la o intrebare greșita. Tot timpul ne intrebam cine sa ne guverneze: socialiștii, liberalii, capitaliștii, muncitorii? E cea mai nefericita intrebare. Dupa mine, intrebarea la care…

- Trupa de rock alternativ Flaming Lips a testat saptamana aceasta o idee inedita; „un spectacol cu bule” in Oklahoma City. Astfel atat trupa, cat și publicul au fost „inglobați” in bule gonflabile gigantice. Trupa considera ca inițiativa lor ar putea fi o modalitate prin care muzicienii pot continua…