- Compania franceza Danone face investigații, dupa ce au fost depuse mai multe plangeri potrivit carora laptele praf Aptamil le-ar face rau bebelușilor. Aptamil a modificat recent rețetele a trei formule de lapte praf pentru copii, noteaza BBC News . In Marea Britanie, sute de parinți au scris plangeri…

- Cardurile Visa intampina probleme la tranzactii efectuate vineri in numeroase tari europene, informeaza posturile BBC News si Sky News, agentia Reuters si cotidianul The Guardian. Probleme tehnice au fost semnalate in Marea Britanie si in numeroase alte tari europene, multe tranzactii in care au fost…

- Jaguar Land Rover a raportat o scadere a profitului, dupa o crestere mai lenta a vanzarilor si o crestere a investitiilor in afaceri, relateaza BBC. Veniturile anuale brute au scazut la 1,5 miliarde de lire sterline de la 1,6 miliarde lire sterline fata de anul precedent, iar profitul…

- Grupul german Volkswagen (VW) va chema 410.000 de masini, din cauza unei probleme la centurile de la bancheta din spate si si-a sfatuit clientii sa nu foloseasca scauul din mijloc, relateaza AFP.

- Aradeanul care detine drepturile asupra imaginii lui Arsenie Boca pe teritoriul Romaniei, dupa ce marca a fost inregistrata de o firma din Marea Britanie, a somat sute de societati comerciale din tara, inclusiv magazine ale cultelor religioase, dar si Manastirea Prislop, cerand sa nu mai comercializeze…

- Facebook le cere utilizatorilor europeni sa spuna in ce surse de știri au incredere intr-un chestionar pe baza caruia urmeaza stabileasca prioritizarea informațiilor in News Feed (n.r. Noutați, in versiunea in limba romana a Facebook), scrie Reuters. Facebook le cere urilizatorilor din mai multe țari…

- Bancile si fintech-urile, inamici sau aliati? In loc sa se bata pe o piata nesemnificativa, entitatile din cele doua zone ar trebui sa colaboreze pentru a largi piata in beneficiul ambelor parti, sustine George Avramescu, Business Development Director, Vulpoi&Toader Management. Compania pe care…

- Compania BMW a anuntat, miercuri, decizia de chemare in service a peste 310.000 de vehicule inmatriculate in Marea Britanie, din cauza unei defectiuni la sistemul electric care poate provoca oprirea motoarelor. La sfarsitul anului trecut, BMW a chemat in service 36.410 de masini cu motoare…