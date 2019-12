Danny Aiello, nominalizat la Oscar pentru rolul din ''Do The Right Thing'', a murit la 86 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru roluri din filme ca „Do the Right Thing”, pentru care a primit si o nominalizare la Oscar, si „Moonstruck”, a murit la varsta de 86 de ani, anunta presa americana.

- Danny Aiello, legendarul actor din filmul Leon, a murit la spital, joi seara, dupa ce s-a imbolnavit subit. Danny Aiello avea 86 de ani și fusese internat la un spital din New Jersey, dupa ce se imbolnavuse brusc. Se pare ca actorul a suferit o infecție care avea legatura cu tratamentul pe care-l urma.…

- Paul Turner, nominalizat la Oscar pentru „Hedd Wyn", a murit la varsta de 73 de ani, anunta BBC. Turner a regizat sapte lungmetraje, pentru televiziune si marele ecran, insa cel mai cunoscut este „Hedd Wyn" (1992), care a fost nominalizat la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina" a premiilor…

- Robert Forster, nominalizat la premiile Oscar pentru rolul sau Max Cherry din filmul Jackie Brown, al lui Quentin Tarantino, a murit vineri, la varsta de 78 de ani, la domiciliul sau din Los Angeles, in urma unei scurte batalii cu cancerul la creier. Decesul a fost confirmat de familie si apropiati,…