Germania va oferi Slovaciei doua baterii de aparare aeriana MANTIS pentru a-si proteja frontiera de est cu Ucraina, a anuntat joi Ministerul slovac al Apararii, scrie AFP, citat de Agerpres.

Ministerul ucrainean de Externe il va convoca pe ambasadorul Ungariei pentru a-și exprima nemulțumirea fața de comentariile „complet inacceptabile" facute de premierul ungar Viktor Orban cu privire la Ucraina, a informat vineri Kievul, potrivit Reuters.

Numele fostului ministru PSD al Transporturilor Mihai Razvan Cuc și al deputatului Ben Oni Ardelean, ar fi fost invocate prin prisma devoalarii unor pretinse fapte de mare corupție de catre dosarul director din CNAIR, Florea Dascalu, in clipele imediat urmatoare flagrantului delict executat de DNA

In Finlanda au fost inghețate active rusești in valoare de 187 de milioane de euro, a anunțat, sambata, compania de radiodifuziune Yle, citand surse din Ministerul finlandez de Externe.

Ambasadorul Frantei in Turcia a fost convocat luni la Ministerul de Externe turc, in timp ce Ankara protesteaza impotriva a ceea ce se percepe ca fiind "propaganda anti-Turcia" in Franta de la uciderea a trei kurzi la Paris, potrivit unei surse diplomatice turce, relateaza AFP, scrie Agerpres.

Ministerul de Externe al Coreei de Nord a negat un raport al presei potrivit caruia ar fi oferit muniții Rusiei, afirmand ca o tranzacție de arme "nu a avut loc niciodata" intre cele doua țari, a raportat vineri agenția oficiala nord-coreeana KCNA, citata de anews.com.tr.

Secția pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a hotarat, joi, excluderea din magistratura a judecatoarelor Panioglu Daniela și Alina-Nadia Guluțanu, din cadrul Curții de Apel București.

Apar primele reacții critice la adresa ridicarii MCV. Judecatorul Cristi Danileț - cunoscut pentru inalta sa competența și respectul deosebit fața de normele propriei profesii, care i-au adus nu mai puțin de trei decizii de excludere din magistratura - comenteaza sarcastic raportul favorabil al Comisiei