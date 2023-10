Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat sambata in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Beijing, dupa ce a trecut in optimi, in doua seturi, 7-6 (7/3), 6-3, de australianul Alex De Minaur (12 ATP).Rusul s-a impus dupa doua ore de joc, desi a comis 8…

- Invins in trei seturi in finala US Open, rusul Daniil Medvedev l-a omagiat pe sarbul Novak Djokovici si s-a aratat uimit de nivelul pe care il afiseaza inca numarul 1 mondial, potrivit news.ro."In primul rand, vreau sa-l intreb pe Novak: "Ce mai cauti aici?" Lasand gluma la o parte, nu stiu cand…

- Jucatoarea romana de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Viena, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, in timp ce Irina Bara a castigat-o pe cea de dublu, potrivit Agerpres.Miriam Bulgaru (24 ani, 219 WTA) s-a impus in penultimul act dupa mai…

- Sarbul Novak Djokovic și rusul Daniil Medvedev vor disputa, duminica seara, finala probei de simplu din cadrul turneului US Open, ultimul de Grand Slam al anului. In semifinale, Djokovic al doilea favorit, a trecut de americanul Ben Shelton, cu 6-3, 6-2, 7-6 (7/4), iar Medvedev, cap de serie numarul…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovici, favorit 2, s-a calificat in finala US Open pentru a zecea oara, si va juca pentru titlu cu rusul Daniil Medvedev, cap de serie 3, care l-a eliminat pe detinatorul titlului si principalul favorit, Carlos Alcaraz.Djokovici a ajuns la 36-a finala de grand slam…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Cristina Dinu s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ITF de la Viena, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, informeaza Agerpres.Bara (28 ani, 214 WTA), a cincea favorita, a profitat de abandonul conationalei Alexandra Cadantu-Ignatik…

- Jucatorul austriac de tenis Dominic Thiem s-a calificat in prima sa finala din 2020, invingandu-l pe sarbul Laslo Djere, scor 7-6 (7/3), 5-7, 7-6 (10/8), la turneul pe zgura de la Kitzbuhel, conform news.ro.Fost numar trei mondial si castigator al US Open in 2020, Thiem se afla doar pe locul 116…

- Jucatorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas si antrenorul Mark Philippoussis lucreaza din nou impreuna, la doua luni dupa ce si-au incheiat colaborarea inceputa la mijlocul anului trecut.Potrivit canalului SDNA, australianul de 46 de ani si tatal lui Stefanos, Apostolos Tsitsipas, vor participa pe…