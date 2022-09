Stiri pe aceeasi tema

- Rusul Daniil Medvedev, detinatorul titlului, a fost eliminat in optimile de finala de la US Open, fiind invins cu scorul de 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2, de australianul Nick Kyrgios (locul 25 ATP), duminica, la New York. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ștafeta de 4x100m liber, condusa de David Popovici, a obținut medalia de aur la Campionatele Mondiale de natație din Peru, relateaza GSP.ro . David Popovici (17 ani), Alexandru Constantinescu (16), Ștefan Cozma (17) și Patrick Dinu (17) au incheiat cursa in 3:18.84, cu un avans de aproape o secunda…

- Dupa cele 6 medalii obținute sambata (3 de aur, 3 de bronz), Romania are șansa sa mai caștige azi doua medalii la Europenele de Canotaj. Ziua este deschisa de Andrei Cornea și Cristian Cojocaru. Cei doi vor concura in finala B a probei de dublu vasle masculin. Romania, doua finale pentru medalii Romania…

- Romania participa in aceste zile cu o delegație de 35 de canotori la Campionatele Europene de la Munchen (Germania), mai bine de jumatate dintre aceștia provenind din județul Suceava. Sambata, in prima zi a finalelor, țara noastra a reușit sa cucereasca trei medalii de aur și trei de bronz, ...

- Azi se pun la bataie primele medalii la Campionatele Europene de Canotaj. Incepand cu 10:30, TVR 1 transmite competiția de la Munchen Romanii vor avea emoții azi la Europenele canotaj de la Munchen, cand echipajele „tricolore” vor lupta pentru medalii. Romania va avea 7 echipe care o vor reprezenta…

- Rezultate mixte pentru Romania in prima zi a Campionatelor Europene de gimnastica artistica de la Munchen. Echipa a ratat calificarea in finala, dar Ana Maria Barbosu (16 ani) s-a descurcat entuziasmant la individuale, unde s-a calificat in finala la doua probe. Echipa Romaniei de gimnastica artistica…

- Nick Kyrgios și Daniil Medvedev, jucatori care au caștigat saptamana trecuta turneele de la Washington, respectiv Los Cabos, se vor intalni in turul al doilea al competiției de categorie „Masters 1.000” de la Montreal.

- Dupa ce David Popovici a stabilit un nou record mondial de juniori in semifinalele Campionatelor Mondiale de natație de la Budapesta, romanul revine in bazin pentru finala in aceasta seara. David Popovici are mari șanse la o medalie luni seara, in finala probei de 200 metri liber de la Mondialele de…