Stiri pe aceeasi tema

- Admitere la Școala de subofițeri de Pompieri. 300 de locuri disponibile pentru candidați din Alba și din țara. Inscrieri, calendar ISU Alba anunța ca sunt 300 de locuri scoase la concurs de Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila – Boldești. Cererile de inscriere se depun pana in 4 noiembrie.…

- Bilete de tratament pentru pensionarii din Alba: Cate locuri sunt disponibile și in ce stațiuni Bilete de tratament pentru pensionarii din Alba: Cate locuri sunt disponibile și in ce stațiuni Casa Județeana de Pensii Alba informeza persoanele care doresc sa beneficieze de bilet de tratament cu plecare…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 556 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 556 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de…

- Ministerul Apararii Nationale desfasoara, prin intermediul Biroului Informare-Recrutare din cadrul Centrului militar zonal Cluj, activitatea de recrutare a candidatilor, baieti si fete, pentru categoria de personal ”soldat/gradat profesionist”.

- Peste 42.000 de locuri de munca, disponibile in Romania. Doar 2.500 sunt pentru persoanele cu studii superioare Peste 42.000 de locuri de munca sunt puse la dispozitie de agentii economici, la nivel national, iar alte 209 posturi sunt declarate vacante de angajatorii din Spatiul Economic European (SEE),…

- Școala Meritas din Buzau capata contur, iar unitatea de invațamant dual mai poate face inca inscrieri pentru adolescenții dornici sa fie specializați intr-o anumita meserie, cu perspectiva de angajare imediata pe piața forței de munca din Buzau. Mai mult, pe perioada școlarizarii, elevii beneficiaza…

- Lider pe piața restaurantelor cu servire rapida, McDonald’s Romania numara in prezent peste 5.000 de angajați in cele 92 de restaurante deschise in intreaga țara. Compania se afla intr-un proces de continua dezvoltare, urmarind sa iși extinda echipa prin intermediul celei mai recente campanii de recrutare…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 436 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 436 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona…