Daniil Medvedev a revenit pe podiumul clasamentului ATP după titlul cucerit la Viena Tenismanul rus Daniil Medvedev a urcat un loc fata de saptamana trecuta si a revenit pe podiumul clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti (ATP), publicat luni, dupa titlul cucerit la Viena, potrivit Agerpres.

