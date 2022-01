DaBaby a lansat piesa BOOK IT

DaBaby a lansat piesa “BOOK IT”. Artistul spera ca 2022 sa fie un an mai bun pentru cariera sa. Dupa multitudinea de controverse atasate numelui sau in a doua jumatate a anului 2021, el a continuat sa lanseze muzica noua intr-un ritm rapid. C In ultimele zile, DaBaby a lansat cateva piese noi care l-au aratat experimentand in afara taramului… [citeste mai departe]