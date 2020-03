Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial. Aura Danielescu nu mai conduce Inspectoratul Școlar Timiș. Decizia de schimbare a sa din funcție a venit in cursul zilei de astazi la sediul instituției. In locul lui Danielescu, ministerul Educației l-a numit in funcția de inspector școlar general al județului Timiș pe Marin Popescu,…

- Dialog halucinant aparut in presa din Timișoara. Prefectul de Timiș suspecteaza ca o eleva s-a imbolnavit de coronavirus pentru ca e țiganca. Discuția a fost facuta publica de șefia Inspectoratului Școlar Timiș, Aura Danielescu, care ar fi postat inregistrarea pe un grup de WhatsApp.Citește…

- Sambata dimineața, aproximativ 550 din cei 5.902 de cetațeni ai comunei Ditrau, județul Harghita, au umplut pana la refuz caminul cultural din localitate și au stat chiar și pe afara, la o adunare sateasca fara precedent. Satenii au fost invitați de primarul Puskas Elemer intr-un efort de mediere, pentru…

- Europarlamentarul Victor Negrescu relateaza pe pagina personala de Facebook o experiența petrecuta in aceste zile. El arata cum dupa o emisiune televizata la Digi 24 a primit amenințari cu moartea și jigniri grosolane. In acea emisiune a fost singurul reprezentant al Opoziției fața in fața cu 3 reprezentanți…

- Consiliul National al Elevilor vrea inceperea anului scolar la 1 septembrie. "Am vorbit cu actualul ministru al Educatiei, Monica Anisie. Ne a spus ca nu sunt posibile inceperea cursurilor la 1 septembrie si incheierea lor la 1 iunie pentru ca ar trebuie facute mai multe modificari in sistem. Noi consideram…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, revine, pe Facebook, cu cateva intrebari pentru Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, dupa ce a anunțat ca va depune plangere penala impotriva liberalului. Edilul PSD ii cere liderului PNL sa prezinte date concrete cu privire la creșterea varstei de…

- Dan Barna ii cere demisia primarului din Targu Mureș, Dorin Florea, care a propus anchete sociale obligatorii pentru cuplurile care vor sa faca un copil și a comentat ca romii fac copii pentru alocații. „​Este de netolerat ca in 2020, intr-o democrație așa cum pretindem ca suntem, un primar sa vina…

- ”Am citit declaratia pe care primarul Dorin Florea a postat-o pe pagina de Facebook. Chiar daca, uneori, unui primar ii poate fi dificil sa gestioneze relatia cu o anumita minoritate sau grup social, in niciun caz nu agreez declaratiile care incurajeaza discriminarea de orice fel! Cred cu fermitate…