Daniela Șerban: Trei pași pentru un viitor investitor – de unde începem? Mulți spun ca au economisit in lunile de izolare, insemnand ca au redus cheltuielile care nu faceau bine bugetului personal. Statisticile susțin acest fapt și prezinta ca aproximativ doua treimi dintre romani au reușit sa faca economii in perioada starii de urgența și o mare parte dintre aceștia s-au grabit sa converteasca leii economisiți intr-o valuta straina, cu precadere euro. Acesta nu este neaparat un lucru rau, deoarece, din observațiile mai multor specialiști din domeniu, oamenii sunt mai puțin tentați sa risipeasca banii pentru cheltuieli de moment sau de impuls in momentul in care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

