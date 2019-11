Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Daniela Pescaru, și-a dat demisia din funcția de secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice (MFP), conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial. Pe ea s-au bazat mai toți miniștrii de finanțe din ultimii ani când a venit…

- ​Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune ca sumele pe care le-au primit Ministerul Sanatații și cel al Tineretului și Sportului din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigari și bauturi alcolice sa fie virate la bugetul de stat. Acestea erau considerate venituri propii…

- Consiliul de Administratie al Tarom precizeaza ca Madalina Mezei a fost revocata din functia de director general al companiei intrucat nu a reusit sa duca la indeplinire hotararile CA, ale AGA si nici anumite obligatii care ii reveneau.

- Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa in care a prezentat bilantul mandatului sau de 11 luni, ca ar fi o prostie ca aceasta institutie sa fie comasata cu Ministerul Educatiei Nationale. "Cu siguranta ca mai sunt multe lucruri de facut, la…

- Ministrului Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a declarat, intr-un comunicat de presa AGERPRES remis la final de mandat, ca "nu a fost un ministru perfect", dar a mentionat ca este mandru de faptul ca a dublat bugetul institutiei pe care a condus-o timp de 11 luni. "Mesajele de ramas…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, face acuzații grave legate de Fabrica de Arme din Cugir. Roman a lansat un atac dur asupra conducerii fabricii, la doar o zi dupa vizita facuta acolo de premierul Viorica Dancila, in legatura cu selecția de dosare pentru funcția de director și cu condițiile minimale…

- Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, va fi numit, miercuri, 21 august a.c., in funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Numirea acestuia se afla pe ordinea de zi a Guvernului și vine la propunerea conducerii PSD Gorj. In funcția de prefect al județului…