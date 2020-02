Stiri pe aceeasi tema

- Sase copii și mama lor au murit intr-un puternic incendiu care le-a devastat casa, in statul american Mississippi. Doar tatal copiilor a supraviețuit... The post Sase copii și mama lor au murit intr-un incendiu care le-a distrus casa appeared first on Renasterea banateana .

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina, noaptea trecuta, pentru lichidarea unui incendiu la o casa (2 apartamente) pe strada... The post Tragedie fara margini! Patru copii au murit intr-un incendiu la Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii militari din Caransebeș au fost chemați de urgența in zona Teregova, unde un salaș in care erau adapostite mai multe animale a fost cuprins de flacari. The post Animale moarte intr-un incendiu, in vestul țarii. Focul a fost pus intenționat! appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier, soldat cu moartea unui tanar, a avut loc miercuri , in prima zi de Craciun.Conform primelor informatii, un tanar de 16 ani a condus un autovehicul pe directia sat Padureni-... The post S-a urcat la volan la 16 ani și a provocat un accident in care și-a pierdut viața, langa Padureni…

- Pompierii aradeni au fost solicitați, in weekend, in aproape 100 de misiuni. Ei au stins cinci incendii, dintre care unul a avut consecințe grave. The post Incendiu devastator, accident cumplit și alte misiuni grele pentru pompierii din vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un incendiu a cuprins o casa de pe strada Lamaiței, sub ochii ingroziți ai trecatorilor și vecinilor. Mansarda imobilului arde cu flacari inalte, iar oamenii suna la 112. The post Incendiu devastator la Timișoara. Video! appeared first on Renasterea banateana .

- Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit pentru stingerea unui incendiu la un atelier de vulcanizare, anexa la fosta stație de alimentare cu carburant din localitatea Vinga. Stația "Peco" este dezafectata. The post Incendiu devastator in vestul țarii. Video! appeared first on Renasterea banateana…