Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam este in negocieri cu un post de televiziune, pentru participarea la o noua emisiune. Artista nu se lasa ușor convinsa și ar cere o suma mare de bani pentru a-și da acordul. Cantareața Anda Adam ar urma sa faca parte dintr-un proiect de la postul de televiziune Antena 1. Potrivit click.ro ,…

- Anamaria Prodan este foarte mandra de cea mai noua achiziție pe care a facut-o. Este vorba despre un candelabru. Anamaria Prodan a fost filmata imediat ce a venit acasa cu candelabrul și cu mincitorii care s-au ocupat de montarea acestuia. Impresara s-a declarat extrem de incantata de achiziția pe care…

- Cleopatra Stratan, in varsta de 15 ani, a ajuns in manualele școalre din belgia. Amnunțul a fost facut chiar de tatal sau, Pavel Stratan. Despre Cleopatra Stratan s-a auzit in toata lumea. A devenit cunoscuta inca de pe vremea cand era doar o copila și a cucerit publiucul cu hit-ul ei, „Ghița”. Acum,…

- Elevul de clasa a XI-a a fost filmat in timpul orei de un coleg, in timp ce iși amenința profesoara. Incidentul a avut loc la Liceul tehnologic ‘Capitan Nicolae Plesoianu’ din Ramnicu Valcea, iar acum barbatul este cercetat penal de Politie. Politistii IPJ Valcea au deschis o ancheta dupa ce imaginile…

- Optsprezece copii și o educatoare de la o gradinița din Barlad au ajuns la spital, vineri, dupa ce au fost atacați de un roi de albine in gradina publica din oraș unde se aflau intr-o vizita. Serviciul de Ambulanța Județean Vaslui a trimis nu mai puțin de cinci autospeciale la caz, inclusiv doua de…

- Daniela Gyorfi a ajuns și-n Germania, dupa ce a semnat un contract frumos cu mai multe cluburi de acolo. Ea a cantat, in week-end, la lansarea unei discoteci, de unde ”a aterizat” apoi chiar in mijlocul unei nunți. Artista are, fara indoiala, lipici, la cluburile de afara. Dupa o serie de cantari prin…